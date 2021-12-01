Про це повідомили у пресслужбі Кабінету міністрів України.
1 грудня відбулася зустріч представників країн Асоційованого тріо (Україна, Грузія, Молдова).
“Ми обговорювали можливість скасування плати за роумінг для наших громадян, або включення наших держав у єдиний європейський платіжний простір, коли не потрібно буде платити величезні кошти за переказ євро між нашими країнами”, — зазначив український прем’єр.
Асоційоване тріо — це формат співпраці між Грузією, Молдовою та Україною щодо інтеграції до Європейського Союзу.
Для реалізації цих ініціатив не слід чекати інтеграції до Європейського Союзу.
- Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, віцепрезидент Єврокомісії Жозеп Боррель та посол Словенії в Україні Томаж Менцін підписали угоду Спільний авіаційний простір між Україною та ЄС.
- Раніше лідер партії “Європейська Солідарність”, п’ятий президент України Петро Порошенко після нападу на Марші Патріотів провів зустріч з виконавчим віцепрезидентом Європейської Комісії Валдісом Домбровскісом.
- Порошенко наголосив на необхідності додаткових зусиль для забезпечення прогресу у питанні оцінки досягнення цілей та оновлення Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, предметного обговорення шляхів поглиблення секторальної інтеграції, зокрема у сфері цифрового ринку, енергоринку, юстиції, свободи та безпеки, митної співпраці, імплементації ініціативи “промислового безвізу”, а також підписання довгоочікуваної Угоди про Спільний авіаційний простір.
- До слова, Президент Росії Володимир Путін хоче розпочати предметні переговори з НАТО щодо досягнення юридичних гарантій “нерозширення Альянсу на схід”.