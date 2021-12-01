Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у Брюсселі (Бельгія) провів перемовини з керівництвом Європейського союзу щодо скасування плати за роумінг для українських громадян.

Про це повідомили у пресслужбі Кабінету міністрів України.

1 грудня відбулася зустріч представників країн Асоційованого тріо (Україна, Грузія, Молдова).

“Ми обговорювали можливість скасування плати за роумінг для наших громадян, або включення наших держав у єдиний європейський платіжний простір, коли не потрібно буде платити величезні кошти за переказ євро між нашими країнами”, — зазначив український прем’єр.

Асоційоване тріо — це формат співпраці між Грузією, Молдовою та Україною щодо інтеграції до Європейського Союзу.

Для реалізації цих ініціатив не слід чекати інтеграції до Європейського Союзу.