Про це повідомили у пресслужбі Кабінету міністрів України. 

1 грудня відбулася зустріч  представників країн Асоційованого тріо (Україна, Грузія, Молдова). 

“Ми обговорювали можливість скасування плати за роумінг для наших громадян, або включення наших держав у єдиний європейський платіжний простір, коли не потрібно буде платити величезні кошти за переказ євро між нашими країнами”, — зазначив український прем’єр. 

Асоційоване тріо — це формат співпраці між Грузією, Молдовою та Україною щодо інтеграції до Європейського Союзу.

Для реалізації цих ініціатив не слід чекати інтеграції до Європейського Союзу. 