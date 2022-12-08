Турецька компанія Karpowership може відправити кораблі-електростанції до Румунії чи Молдови для України. Постачати електроенергію можуть по лініях електропередач країн для допомоги нашій енергосистемі.

Про це повідомило Anadolu Agency.

Нині тривають перемовини щодо перенаправлення кораблів. За словами президентки компанії Зейнеп Харез, компанія обговорює постачання до 400 МВт потужності в Україну.

“Зараз ми ведемо переговори з Організацією Об’єднаних Націй (ООН) та іншими організаціями з надання допомоги, щоб знайти правильне рішення. Ми можемо направити кораблі до Румунії чи Молдови і постачати електроенергію по лініях електропередач в Україну”, — розповіла Харезі.

Раніше планувалося, щоб судна розмістили біля Одеси, але майно компанії не може бути застраховане. Тому фірма не може бути впевнена у безпеці суден. Після зустрічі представників Karpowership з керівництвом Одеської області плани довелося змінити.

“Між Румунією, Молдовою та Україною діють лінії електропередач. Ми можемо розмістити кораблі в Румунії та Молдові і постачати електроенергію по лініях електропередач в Україну”, – додала керівниця.

Запропоновані потужності приблизно 300-400 мегават можуть забезпечити електроенергією один мільйон домогосподарств. Для цього компанія може надати три-чотири кораблі.

Судна можуть розміщуватися в різних гаванях. Постачання електроенергії може розпочатися після остаточного узгодження технічних, комерційних та безпекових питань.

Директорка додала, що компанія пропонує живлення нижче собівартості виробництва електроенергії в Молдові та Румунії та нижче вартості європейського енергетичного пулу.