Про це повідомило Anadolu Agency.
Нині тривають перемовини щодо перенаправлення кораблів. За словами президентки компанії Зейнеп Харез, компанія обговорює постачання до 400 МВт потужності в Україну.
“Зараз ми ведемо переговори з Організацією Об’єднаних Націй (ООН) та іншими організаціями з надання допомоги, щоб знайти правильне рішення. Ми можемо направити кораблі до Румунії чи Молдови і постачати електроенергію по лініях електропередач в Україну”, — розповіла Харезі.
Раніше планувалося, щоб судна розмістили біля Одеси, але майно компанії не може бути застраховане. Тому фірма не може бути впевнена у безпеці суден. Після зустрічі представників Karpowership з керівництвом Одеської області плани довелося змінити.
“Між Румунією, Молдовою та Україною діють лінії електропередач. Ми можемо розмістити кораблі в Румунії та Молдові і постачати електроенергію по лініях електропередач в Україну”, – додала керівниця.
Запропоновані потужності приблизно 300-400 мегават можуть забезпечити електроенергією один мільйон домогосподарств. Для цього компанія може надати три-чотири кораблі.
Судна можуть розміщуватися в різних гаванях. Постачання електроенергії може розпочатися після остаточного узгодження технічних, комерційних та безпекових питань.
Директорка додала, що компанія пропонує живлення нижче собівартості виробництва електроенергії в Молдові та Румунії та нижче вартості європейського енергетичного пулу.
- Компанія з Німеччини Siemens запропонувала уряду України розмістити три плавучі електростанції. Фірма звернулася до влади, аби поставити їх в акваторіях Одеси, Миколаєва та Ізмаїла.