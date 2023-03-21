Про це повідомляє пресслужба Української православної церкви Московського патріархату.
В УПЦ МП заявили, що 20 березня 2023 року від керівництва національного заповідника “Києво-Печерська лавра” на адресу монастиря надійшов лист з повідомленням про те, що віднині доступ до Ближніх та Дальніх печер музеєм буде припинений через роботу комісії, яка визначатиме рівень збереженості “культурних цінностей”.
Крім того, у зв’язку із цим для ченців та вірян Московського патріархату припинили доступ до Хрестовоздвиженського храму, Аннозачатіївського храму та храму на честь Собору всіх преподобних Печерських.
Голова Інформаційно-просвітницького відділу УПЦ митрополит Ніжинський і Прилуцький Климент заявив, що комісія працює з 20 березня, а дата закінчення її роботи невідома. Тому, під час роботи комісії віряни не зможуть поклонятися мощам.
У листі посадовця з Мінкульту зауважується, що внаслідок створення комісії, яка буде визначати “наявність, збереженість та стан збереження культурних цінностей”, доступ храмів та печер буде обмежено.
Водночас в УПЦ МП заявили, що “зачинення печер заповідником без попередження є безпрецедентним проявом обмеження прав українських вірян, які цими днями масово їдуть з різних регіонів в надії вклонились Києво-Печерським святиням”.
- Намісник Києво-Печерської лаври митрополит Павло, керуючий справами УПЦ МП, та братія, які мають покинути територію святині, записали звернення до президента Володимира Зеленського, Кабміну та народу. Один із представників братії сказав, що молився, аби Зеленський став президентом.
- Вселенський патріарх Варфоломій під час промови на відкритті міжнародної конференції в Абу-Дабі висловився щодо війни Росії в Україні та ідеології “русского міра”. Патріарх згадав про маргіналізацію релігії за часів Радянського Союзу та як її почали використовувати на користь Кремля в роки після падіння СРСР.
- Православна церква України (ПЦУ), як правонаступниця Київської Митрополії, заявила, що Російська православна церква (нині представлена в Україні УПЦ МП) окупувала Києво-Печерську лавру у XVII столітті. У ПЦУ зазначили, що Московія духовно окупувала українські святині на понад три століття.