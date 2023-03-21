Про це повідомляє пресслужба Української православної церкви Московського патріархату.

В УПЦ МП заявили, що 20 березня 2023 року від керівництва національного заповідника “Києво-Печерська лавра” на адресу монастиря надійшов лист з повідомленням про те, що віднині доступ до Ближніх та Дальніх печер музеєм буде припинений через роботу комісії, яка визначатиме рівень збереженості “культурних цінностей”.

Крім того, у зв’язку із цим для ченців та вірян Московського патріархату припинили доступ до Хрестовоздвиженського храму, Аннозачатіївського храму та храму на честь Собору всіх преподобних Печерських.

Голова Інформаційно-просвітницького відділу УПЦ митрополит Ніжинський і Прилуцький Климент заявив, що комісія працює з 20 березня, а дата закінчення її роботи невідома. Тому, під час роботи комісії віряни не зможуть поклонятися мощам.

У листі посадовця з Мінкульту зауважується, що внаслідок створення комісії, яка буде визначати “наявність, збереженість та стан збереження культурних цінностей”, доступ храмів та печер буде обмежено.

Водночас в УПЦ МП заявили, що “зачинення печер заповідником без попередження є безпрецедентним проявом обмеження прав українських вірян, які цими днями масово їдуть з різних регіонів в надії вклонились Києво-Печерським святиням”.