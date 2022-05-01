Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.
Згідно з підписаним Меморандумом про співпрацю між мерією та Товариством Червоного Хреста України, організація забезпечить фінансову складову проєкту, інвестувавши 26 мільйонів гривень. За словами міського очільника Андрія Садового, реалізувати проєкт планують до середини липня у районі вулиці Тракт Глинянський.
Згідно з планом, буде зведено 2 двоповерхових будинки, близько на 100 осіб. В кожному будуть спальні кімнати, пральні, душові, вбиральні, кімнати відпочинку, дитячі зони, кухні, їдальні та котельні.
“Також ми на сьогодні вже почали роботу, щоб вибудувати в Україні один з найбільших реабілітаційних центрів для поранених, тому що тисячі людей потребуватимуть допомоги. Зокрема, ми говоримо про жінок та дітей, які були під обстрілами, ракетними ударами. Це проєкт будівництва потужного регіонального центру у Львові, за підтримки всього світу”, – додав Садовий.
- Нагадаємо, Мер Львова Андрій Садовий пожартував, що не має номеру відомої голлівудської акторки та представниці ООН Анджеліни Джолі та закликав надіслати кошти на потреби ЗСУ.
- Міністерство культури та інформаційної політики України закликало ЮНЕСКО виключити звідти РФ. Зокрема відомство запропонувало перенести 45-у сесію з російської Казані до Львова.