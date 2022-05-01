У Львові розпочалося будівництво будинків для вагітних жінок, які були змушені евакуюватися зі своїх домівок внаслідок повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

Згідно з підписаним Меморандумом про співпрацю між мерією та Товариством Червоного Хреста України, організація забезпечить фінансову складову проєкту, інвестувавши 26 мільйонів гривень. За словами міського очільника Андрія Садового, реалізувати проєкт планують до середини липня у районі вулиці Тракт Глинянський.

Згідно з планом, буде зведено 2 двоповерхових будинки, близько на 100 осіб. В кожному будуть спальні кімнати, пральні, душові, вбиральні, кімнати відпочинку, дитячі зони, кухні, їдальні та котельні.