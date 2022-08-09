Для вбивства українських захисників в Оленівці росіяни могли використати реактивні піхотні вогнемети "Шмєль", які швидко випалюють кисень, внаслідок чого людина згорає за секунди.

Про це повідомив в.о. командира “Азова” майор Микита Надточій “Раз-Два” в інтерв’ю “Українській правді”.

За його словами акція була спланована, адже не постраждав жоден працівник колонії, а по наслідках вибуху видно, що окупанти працювали “Шмєлями”.

“Я більш схиляюсь до того, що просто… був використаний “Шмєль”, так званий. Він так і функціонує. Тобто за секунду повністю вигорає кисень, і людина згорає за лічені секунди. Я взагалі не розглядаю якихось інших моментів, які Росія намагалася в перші дні публікувати і якось нав’язувати думку. Це виключено. Такого просто не може бути. Там видно, що, скоріше за все, спрацювали “Шмєлями”. Просто спланована акція. Про це говорить і те, що там не постраждав жодний працівник колонії. Такого також не може бути”, — сказав Надточій.

За словами Надточія, про трагедію він дізнався трохи раніше, ніж про це написали ЗМІ. Захисники майже відразу зрозуміли, що це був не обстріл. Також “Раз-Два” розповів, що напередодні теракту, у четвер, 28 липня, о пів на дванадцяту ночі йому зателефонували хлопці звідти й повідомили, що по них “працюють”.

Боєць одразу передзвонив “до певних органів”, які, можливо б, могли знати щось про цю “роботу”, а ті пізніше передзвонили, сказали, що ніхто не працював – жодна з артбригад взагалі не отримувала даних координат для відпрацювання.

Зазначається, що на ранок зателефонували ці самі хлопці, підтвердивши, що є “двохсоті”, “трьохсоті”, тоді ж вони почали самі сумніватись, що це були саме “приходи”.