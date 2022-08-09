Про це повідомив в.о. командира “Азова” майор Микита Надточій “Раз-Два” в інтерв’ю “Українській правді”.
За його словами акція була спланована, адже не постраждав жоден працівник колонії, а по наслідках вибуху видно, що окупанти працювали “Шмєлями”.
“Я більш схиляюсь до того, що просто… був використаний “Шмєль”, так званий. Він так і функціонує. Тобто за секунду повністю вигорає кисень, і людина згорає за лічені секунди. Я взагалі не розглядаю якихось інших моментів, які Росія намагалася в перші дні публікувати і якось нав’язувати думку. Це виключено. Такого просто не може бути. Там видно, що, скоріше за все, спрацювали “Шмєлями”. Просто спланована акція. Про це говорить і те, що там не постраждав жодний працівник колонії. Такого також не може бути”, — сказав Надточій.
За словами Надточія, про трагедію він дізнався трохи раніше, ніж про це написали ЗМІ. Захисники майже відразу зрозуміли, що це був не обстріл. Також “Раз-Два” розповів, що напередодні теракту, у четвер, 28 липня, о пів на дванадцяту ночі йому зателефонували хлопці звідти й повідомили, що по них “працюють”.
Боєць одразу передзвонив “до певних органів”, які, можливо б, могли знати щось про цю “роботу”, а ті пізніше передзвонили, сказали, що ніхто не працював – жодна з артбригад взагалі не отримувала даних координат для відпрацювання.
Зазначається, що на ранок зателефонували ці самі хлопці, підтвердивши, що є “двохсоті”, “трьохсоті”, тоді ж вони почали самі сумніватись, що це були саме “приходи”.
“Тобто скоріш за все, вони чули просто хлопки, вибух і потім уже бачили через вікна, що щось десь горить загравою. Ви бачили відео – там поруч будівлі, які стоять, вони стоять з вікнами. Так не буває. Вибухова хвиля від снаряда або від ракети не залишає вікон, коли будівлі так поруч знаходяться”, — резюмував в.о. командира “Азова”.
- Нагадаємо, 4 серпня у Києві на Софійській площі відбулась акція “Оленівка — новий Освенцим”, котру ініціювали родичі та близькі військовополонених з “Азовсталі”. Близько 300 учасників вимагали, аби міжнародні організації зреагували та брали участь в процесах, що прописані міжнародним правом.
- У США вважають, що РФ готується сфальсифікувати докази щодо вибуху в Оленівській в’язниці перед відвідуванням місця третіми сторонами. Вони це роблять, щоб звинуватити Збройні сили України.
- Бойовики так званої “Донецької народної республіки” заявили про обстріл в’язниці у тимчасово окупованій Оленівці. Мовиться про в’язницю, де утримували українських військовополонених, зокрема й бійців полку “Азов”.
- Пізніше Служба безпеки України (СБУ) перехопила телефонні розмови, в яких окупанти підтверджують, що саме російські війська винні в обстрілі Оленівської колонії.
- Розвідники вважають, що спричинення вибухів в Оленівській колонії бойовики не узгодили з керівництвом міністерства оборони РФ.
- Американська компанія Maxar Technologies оприлюднила супутникові знімки до та після вибухів у колонії в окупованій Оленівці (Донецька область), де російські загарбники утримують українських військовополонених.