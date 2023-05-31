Президент Володимир Зеленський звернувся до Південної Кореї з проханням передати Україні оборонну військову техніку, зокрема, зенітні системи для відбиття російських атак.

Джерело: південнокорейська щоденна газета Chosun Ilbo, посилаючись на інтерв’ю Зеленського.

Глава держави висловив подяку Південній Кореї за обіцянку передати Україні машини для розмінування та гуманітарну допомогу на загальну суму близько 230 мільйонів доларів. Водночас він додав, що Україна потребує більше систем ППО та систем раннього попередження.

“Ми розуміємо, що є певні обмеження щодо підтримки озброєнь. Проте, на мою думку, корейські принципи не повинні застосовуватися до оборонних систем та обладнання для захисту енергосистем [поки що Корея не підтримує ці напрямки]”, – наголосив Зеленський.

Як пояснив очільник держави, зенітні комплекси – це не зброя, а суто оборонна техніка.

“Україні потрібен “Небесний Щит” для подальшої відбудови. Ми щиро сподіваємося, що Корея змінить свою політику щодо цього питання і підтримає Україну в цій галузі. Крім того, є система раннього попередження, покликана попереджати про російські авіаудари, на підтримку якої зі сторони Південної Кореї також сподівається Україна”, – додав Зеленський.

Нагадаємо, Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України й міністерство землі, інфраструктури та транспорту Республіки Корея підписали меморандум про посилення співпраці у сфері відновлення України.

Варто зауважити, Південна Корея планує надати Україні 8 млрд доларів кредиту на пільгових умовах на потреби відновлення економіки. Нашу державу включили до переліку пріоритетних країн двостороннього співробітництва у межах програми Офіційної допомоги розвитку.