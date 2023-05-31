Джерело: південнокорейська щоденна газета Chosun Ilbo, посилаючись на інтерв’ю Зеленського.
Глава держави висловив подяку Південній Кореї за обіцянку передати Україні машини для розмінування та гуманітарну допомогу на загальну суму близько 230 мільйонів доларів. Водночас він додав, що Україна потребує більше систем ППО та систем раннього попередження.
“Ми розуміємо, що є певні обмеження щодо підтримки озброєнь. Проте, на мою думку, корейські принципи не повинні застосовуватися до оборонних систем та обладнання для захисту енергосистем [поки що Корея не підтримує ці напрямки]”, – наголосив Зеленський.
Як пояснив очільник держави, зенітні комплекси – це не зброя, а суто оборонна техніка.
“Україні потрібен “Небесний Щит” для подальшої відбудови. Ми щиро сподіваємося, що Корея змінить свою політику щодо цього питання і підтримає Україну в цій галузі. Крім того, є система раннього попередження, покликана попереджати про російські авіаудари, на підтримку якої зі сторони Південної Кореї також сподівається Україна”, – додав Зеленський.
Нагадаємо, Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України й міністерство землі, інфраструктури та транспорту Республіки Корея підписали меморандум про посилення співпраці у сфері відновлення України.
Варто зауважити, Південна Корея планує надати Україні 8 млрд доларів кредиту на пільгових умовах на потреби відновлення економіки. Нашу державу включили до переліку пріоритетних країн двостороннього співробітництва у межах програми Офіційної допомоги розвитку.
- За інформацією ЗМІ, Південна Корея розпочинає надання Україні сотні тисяч артилерійських снарядів, що, за словами офіційних осіб США, зробить майбутній контрнаступ ЗСУ ефективнішим та дасть змогу Білому дому відкласти важке рішення щодо постачання касетних боєприпасів, які заборонені у низці країн.
- Уряд Південної Кореї розгляне запит Києва на деякі види нелетальної зброї. Також держава планує передати Україні обладнання для розмінування та машини швидкої допомоги.
- В офісі президента Південної Кореї оголосили, що надання військової допомоги Україні залежить від дій Москви. Представник канцелярії глави держави зазначив, що вони хочуть приєднатися до допомоги Україні, але мають стабільно підтримувати російсько-корейські відносини.
- Уряд Південної Кореї передав Україні 10 автівок екстреної медичної допомоги. Транспорт скерують до Дніпропетровської, Закарпатської, Львівської і Сумської областей.