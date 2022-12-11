НЕК "Укренерго" зможе залучити до відновлення енергетичної інфраструктури близько 400 мільйонів євро. Кошти спрямують для закупівлі критично необхідного обладнання, яка пошкоджена внаслідок російських атак.

Про це повідомило “Укренерго“.

Отримання коштів стало можливим завдяки рішенню Уряду про надання держгарантії за кредитом ЄБРР на суму 300 млн євро. Він буде доповнений грантом уряду Нідерландів.

Найближчими часом мають намір підписати Договір гарантії між Україною та ЄБРР, а ще Кредитну угоду між Укренерго та ЄБРР.

“Це дозволить нам спрямувати необхідні кошти для відновлення пошкодженого обладнання, а також для фінансування операційних витрат та підтримки фінансової стабільності компанії”, — написала компанія.

Крім того, уряд схвалив надання держгарантії за позикою KfW у сумі 32,5 млн євро. Кошти спрямують для реконструкції восьми підстанцій у південно-західному регіоні. Нині готується до підписання кредитна та гарантійна угоди з KfW. Це надасть старт проєкту.

Ще уряд схвалив проєкт Закону України про ратифікацію зміни до Фінансової угоди з Європейським інвестиційним банком. Згідно з рішенням буде дозволено продовжити використання залишку позики для фінансування реконструкції однієї з ключових підстанцій у центральному регіоні.

“Ми вдячні Кабінету Міністрів України за важливі рішення, а нашим європейським партнерам – за тверду підтримку компанії в екстремальних умовах війни та довіру, яку проявляють міжнародні фінансові інституції, надаючи доступ до вкрай важливих сьогодні фінансових ресурсів для можливості екстреного відновлення мереж та нормального функціонування енергосистеми. Сьогодні – це ключове завдання для нас, щоб ми мали змогу забезпечувати електроенергією українців у цю важку для всіх нас зиму”, — наголосили у повідомленні.