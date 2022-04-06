Про це повідомляє Урядовий портал.

Поповнювати фонд матимуть можливість не тільки європейські країни, а й міжнародні компанії та корпорації. Кошти залучатимуть на відновлення енергетичної інфраструктури, пошкодженої або зруйнованої внаслідок бойових дій, які розпочала Росія.

Планується, що координувати запити українських компаній буде Міністерство енергетики. Відомство коригуватиме їхню роботу стосовно проведення ремонтів чи відновлення. Обирати постачальників шляхом реалізації міжнародних закупівель будуть агентства з досвідом у галузі енергетики.

Зазначається, що українським виробникам будуть надавати перевагу у закупівлях. Умовою для цього є пропозиція з найвигіднішим співвідношенням ціни та якості, а також якщо вони зможуть виконати замовлення у мінімальні терміни.