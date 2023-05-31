Джерело: представник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в інтерв’ю для “Радіо Свобода”.
“Ця тема обговорювалася вже неодноразово. І Міністерство оборони, і ми продовжуємо повторювати, що обмежень щодо жінок взагалі немає”, – пояснив Демченко.
Також він додав, що обмеження на виїзд жінок за кордон в умовах воєнного стану в даний час регламентуються постановою Кабміну №57 від січня цього року. Цей документ містить перелік посад, займаючи які громадянину заборонено виїхати з країни під час війни, незалежно від гендерної приналежності.
Водночас речник наголосив, що народним депутатам та іншим посадовим особам дозволено перетинати кордон лише у службове відрядження. Щодо інших категорій жінок обмежень немає.
Нагадаємо, у четвер, 1 червня, Державна прикордонна служба України проведе тренінг на тему виїзду за межі країни в умовах воєнного стану.
Нещодавно міністр внутрішніх справ Ігор Клименко анонсував відповідальність для осіб, які незаконно перетнули кордон під час воєнного стану. У відповідь в Держприкордонслужбі вирішили розповісти, як легально виїхати за кордон в умовах дії заборони на виїзд для військовозобовʼязаних осіб.
Вже 1 червня о 12:00 відділу організації прикордонного контролю Західного регіонального управління Держприкордонслужби полковник Ігор Матвійчук розповість про особливості виїзду за кордон під час воєнного стану.
Трансляцію прямого етеру можна буде переглянути на Facebook-сторінці Держприкордонслужби.
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