Для трьох з дев'яти медичних спеціальностей скасовано підвищені вимоги до мінімальної кількості балів. У 2022 році абітурієнтів прийматимуть на навчання значно спрощено.

Про це повідомило Міністерство охорони здоровʼя.

Зміни застосували до спеціальностей “Медицина”, “Педіатрія” та фах “Фармація, промислова фармація”. У перших двох випадках більше не треба мати щонайменше 150 балів, а стосовно останнього вступити зможуть абітурієнти, які не мають навіть 130 балів.

МОЗ керує 15 вишами та двома академіями. Кожен університет за правилами має самостійно визначити мінімальне значення кількості балів зі вступних випробувань. Єдина вимога, що вони не мають бути нижче за 100 балів.

Через російсько-українську війну цього року ЗНО у звичному форматі не проводиться. Створено мультипредметний тест замість звичних окремих тестів. Здати його в Україні та за кордоном, якщо особа виїхала через бойові дії.

Для участі у національному мультипредметному тесті вже зареєструвалися понад 229 тисяч осіб. Лише 28 тисяч здобувачів вищої освіти будуть його складати за межами країни. Іспит відбудеться у формі комп’ютерного онлайн-тесту з трьох предметів. Серед них будуть українська мова, математика, історія України, а самі тести минуть трьома сесіями.