Аби організм сформував стійкий імунітет від коронавірусної хвороби, щороку необхідно буде, як мінімум, двічі вакцинуватися. Найкраще - тричі. Такіих висновків дійшли зробили учені британської Агенції охорони здоров’я за результатами досліджень.

Про це пише британське видання The Guardian.

Результати досліджень опублікувала Агенція охорони здоров’я Великої Британії на підставі даних про 147,5 тисяч заражень штамом Delta та 68,5 тисяч випадків Omicron.

Як пише видання, дослідження показали, що бустерні дози вакцин Pfizer та Moderna мають ефективність до 90% від симптоматичного захворювання внаслідок зараження штамом Delta протягом, щонайменше, дев’яти тижнів.

При цьому ефективність цих двох вакцин від симптоматичного захворювання після зараження штамом Omicron може бути нижчою на 30% та знижутися після дев’яти тижнів.

“Швидше за все, є потреба у регулярних бустерних дозах. Можливо, бустерні дози потрібно буде робити частіше, ніж раз на рік”, – цитує видання професора Кертинського університету Джая Дантаса.

В Агентстві підкреслили, що “результати слід інтерпретувати з обережністю”, потрібні додаткові дослідження та подальше вивчення коронавірусної хвороби.

Видання також нагадало, що Ізраїль має намір стати першою країною у світі, яка запропонує четверту дозу вакцини COVID-19 для захисту від штаму Omicron: за словами словами прем’єр-міністра Ізраїля Нафталі Беннетта, люди, яким є більше 60 років та медичні працівники матимуть право на другу ревакцинацію.