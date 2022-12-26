У 2021 році кількість жінок в лавах Збройних сил України становила близько 30 тисяч. З початком повномасштабного вторгнення РФ військовослужбовиць стає все більше. Водночас завжди стояло питання впровадження відповідного одягу, наразі перші партії жіночої форми і білизни вже надійшли до декількох бригад на тестування.

Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

Наразі у ЗСУ служать 41 тисяча жінок, ще близько 19 тисяч — є цивільними працівницями, які працюють задля потреб армії. Безпосередньо у бойових діях бере участь близько 5 тисяч жінок.

Нині Україна має потужний показник за кількістю жінок у Збройних Силах навіть серед країн-членів НАТО. Кількість військовослужбовиць в арміях країн-членів НАТО коливається від 0,3% до 20%. Так, у США, наприклад, 17%, у Великій Британії – 11%, в Польщі – 7%, в Данії – 8%, у Естонії – 10% тощо. Водночас у лавах ЗСУ – 9%.

Проте досі доволі гостро стояло питання наявності відповідного одягу і білизни.

Водночас, зауважив міністр, коли влітку, за ініціативи проєкту ArmWomenNow і громадської ініціативи FormaTwo та за участі радниці – уповноваженої президента України з питань безбар’єрності, Міноборони розпочало працювати над зразками жіночої форми, вивчати досвід, виявилось, що доволі не багато країн, де в арміях представлена жіноча польова форма. Навіть не в усіх країнах-членах НАТО, чий стандарт застосовується для пошиву.

Тож, кілька місяців Міноборони спільно з волонтерами займалося цим питанням.

Зрештою, констатував Резніков, — перші партії жіночої форми та білизни вже надійшли до декількох бригад на тестування.

Так, виготовлено два варіанти костюма та спідньої білизни для військовослужбовиць, які будуть досліджені під час експериментального носіння у військових частинах. Також протестують існуючу модель польового костюма, шляхом його розукомплектування та надання захисницям кітелю та штанів різної розмірної сітки.

Після тестування форми захисницями, отримання зауважень та побажань, екземпляри доопрацює виробник, після чого за підписом міністра внесуть зміни до наказу Міноборони “Про затвердження Правил носіння військової форми одягу та знаків розрізнення військовослужбовцями Збройних Сил України та ліцеїстами військових ліцеїв”.

Поряд з цим триває робота з вивчення можливості застосування тканини з еластаном.

Щобільше, вже за кілька тижнів — у січні, у Міністерстві планують розпочати роботу щодо впровадження для військовослужбовиць окремого типу черевиків з високими берцями.

Те ж саме стосується і бронежилетів з урахуванням антропологічних властивостей. До речі, експериментальний зразок такого бронежилета вже розроблений українськими виробниками: з засобами для перерозподілу навантаження тощо.

Також глава оборонного відомства певен, що поруч з відшивом звичайної жіночої польової форми, мають взяти в роботу і питання пошиву форми для вагітних.