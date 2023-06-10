Для мешканців небезпечних територій Херсонської області організували декілька маршрутів термінової евакуації. Виїхати можна безоплатним евакуаційним поїздом до Хмельницького.

Джерело: Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Також херсонці можуть евакуюватися безоплатними автобусами, які курсують за напрямками: Херсон – Миколаїв, Херсон – Одеса.

За потреби додатково буде запущено безоплатні евакуаційні автобуси за напрямками: Херсон – Дніпро та Херсон – Кривий Ріг.

В евакуаційних пунктах збору люди отримують гуманітарну допомогу: питну воду, одяг, їжу та предмети гігієни.

Крім того, усі, хто евакуюється, гарантовано отримують фінансову допомогу на проживання для ВПО: 3 тис. грн – для дітей та осіб з інвалідністю, для інших осіб — 2 тис. грн.

Зокрема, мешканці Херсонської області, які вимушено евакуювалися через затоплення будинків внаслідок підриву російськими окупантами дамби Каховської ГЕС, можуть отримати грошову допомогу від міжнародної організації – Данської ради у справах біженців.

Відтак українці, які через підтоплення евакуюються з Херсонської області до Миколаєва, можуть зареєструватися на отримання фінансової допомоги від Данської ради у справах біженців (DRC).

Реєстрація проходить на території Залізничного вокзалу й Автовокзалу у місті Миколаєві. Для цього необхідно підійти до представника DRC, одягненого у жилет із логотипом, або до місць, позначених банерами організації.

Для реєстрації на отримання допомоги необхідно надати такі документи: паспорт та індивідуальний податковий номер.

На місці реєстрації також надається безоплатна юридична консультація.