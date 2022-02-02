Про це Ярослав Качинський сказав в інтерв’ю польському виданню PAP.
Відповідаючи на запитання щодо загрози нового нападу Росії на Україну, віцепрем’єр зауважив, що президент РФ Путін “дуже ризикує”. Водночас Захід, зокрема і Польща, за його словами, піддається дуже важкому випробуванню.
“Якщо ми програємо це випробування, це відкриє шлях для подальшої російської експансії. Здається, деякі вважають, що такий сценарій може бути на користь Німеччині. Нехай не забувають, що імперії мають нескінченний апетит”, – зауважив віцепрем’єр.
Він зазначив, що у разі війни переможе не той, у кого більший ВВП, а той, у кого сильніша армія.
“Чи був у Чингісхана більший ВВП проти інших? Захід має проявити рішучість, певний рівень мужності та розсудливості”, – сказав глава партії “Право і Справедливість”.
Ярослав Качинський також наголосив, що Польща із власної ініціативи розширила “формулу допомоги” Україні. Він зазначив, що від України довгий час не надходила відповідь щодо конкретних потреб в озброєнні “через якусь плутанину в Міноборони” – саме так пояснив міністр оборони Рєзніков.
Водночас віцепрем’єр запевнив, що Польща надалі усіляко допомагатиме українській армії, хоча деталі він не розкривав.
- Нагадаємо, Україна зможе отримати від Польщі військову допомогу та озброєння. Країна-партнер погодилася надати її на тлі зростання загрози наступу з боку Росії.
- Раніше прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький закликав Європу не забувати про важливість підтримки суверенітету України. Політик визнав, що політика ігнорування проблеми, за історичним досвідом, завершується погано для Європи.
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що вони категорично відмовили Росії в деяких вимогах. А саме у питанні розширення Північноатлантичного Альянсу та присутності військ на його східному фланзі.
- Своєю чергою, Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау заявив, що певен у тому, що через нарощування Росією військ на кордоні з Україною Європа може опинитися у війні.
- Окрім цього, опитування YouGov EuroTrack + US висвітлює ставлення американців та громадськості у великих західноєвропейських країнах щодо ситуації в Україні. Воювати за Україну у разі нападу Російської Федерації готові громадяни Данії, Великої Британії та США. Водночас більшість громадян Німеччини не хочуть, аби їхня армія захищала українців.