Віцепрем'єр Польщі з питань безпеки, голова партії "Право і Справедливість" Ярослав Качинський заявив, що найбільш рішуча позиція Заходу в умовах агресії Російської Федерації зменшить ймовірність війни.

Про це Ярослав Качинський сказав в інтерв’ю польському виданню PAP.

Відповідаючи на запитання щодо загрози нового нападу Росії на Україну, віцепрем’єр зауважив, що президент РФ Путін “дуже ризикує”. Водночас Захід, зокрема і Польща, за його словами, піддається дуже важкому випробуванню.

“Якщо ми програємо це випробування, це відкриє шлях для подальшої російської експансії. Здається, деякі вважають, що такий сценарій може бути на користь Німеччині. Нехай не забувають, що імперії мають нескінченний апетит”, – зауважив віцепрем’єр.

Він зазначив, що у разі війни переможе не той, у кого більший ВВП, а той, у кого сильніша армія.

“Чи був у Чингісхана більший ВВП проти інших? Захід має проявити рішучість, певний рівень мужності та розсудливості”, – сказав глава партії “Право і Справедливість”.

Ярослав Качинський також наголосив, що Польща із власної ініціативи розширила “формулу допомоги” Україні. Він зазначив, що від України довгий час не надходила відповідь щодо конкретних потреб в озброєнні “через якусь плутанину в Міноборони” – саме так пояснив міністр оборони Рєзніков.

Водночас віцепрем’єр запевнив, що Польща надалі усіляко допомагатиме українській армії, хоча деталі він не розкривав.