Уряди Німеччини та Данії домовились про створення вітроенергетичного центру вартістю 9 мільярдів євро у Балтійському морі, котрий стане вагомим кроком у процесі відмови Європи від залежності від російського газу.

Про це повідомляє Bloomberg.

Так званий Bornholm Energy Island з’єднає кілька вітряних парків і розподілить вироблену ними енергію між двома країнами. Проєкт матиме потужність понад 3 гігавати, що вистачить для 4,5 мільйонів домогосподарств, після того, як він запрацює у 2030 році.

“Це вперше в Європі, коли дві країни співпрацюють у такому проекті”, — розповів міністр енергетики Німеччини Роберт Хабек у телефонному інтерв’ю Bloomberg у неділю.

За даними уряду Данії, проект потребуватиме 3 мільярдів євро інвестицій для інфраструктури та 6 мільярдів євро для офшорного вітряного парку.

Німецький мережевий оператор 50Hertz і його данський аналог Energinet, які побудують енергетичний хаб і зв’язок з материком, розділять як витрати, так і прибуток від проєкту.

Після його запуску країни Балтії та Польща матимуть можливість приєднатися до проєкту.

Хабек зауважив, що “енергетичний острів” проходитиме поблизу великих трубопроводів, що направляють російський газ до Європи, проте тепер це буде власна відновлювана енергетика, а не російський газ, пояснив він.