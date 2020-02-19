Про це під час відвідування лікарні Борисполя заявив президент Володимир Зеленський.

“Ми вчора поставили таке завдання – я хочу щоб вони надали нам висновки щодо медреформи. Цей склад буде оголошений, це будуть відомі лікарі, які хочуть дати аналіз реформи. Найближчим часом отримаємо групу фахівців і проаналізуємо до 1 березня, тому що з квітня починається друга частина медреформи “, – заявив Зеленський.

Глава держави впевнений, що висновки лікарів будуть враховані в процесі реформи.

Відвідання Президентом України Володимиром Зеленським Бориспільської багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування. Відвідання Президентом України Володимиром Зеленським Бориспільської багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування. Опубліковано Офіс Президента України Середа, 19 лютого 2020 р.