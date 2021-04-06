Розігріваючи їжу в мікрохвильових печах або готуючи в мульти- і пароварка, неможливо домогтися красивою скоринки. З цим завданням справляється електрогриль.

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Він доповнить склад кухонної техніки будь-якого користувача, а також стане хорошим доповненням дизайну приміщення.

Дизайн

Зовнішній вигляд грилів строгий, елегантний, стильний. Можна купити гриль Tefal на https://eldorado.ua/1220256/c1220256/producer=tefal/ тільки в двох кольорах – чорний і сріблястий. Деякі моделі можна ставити вертикально. Так вони займають менше місця, і звільняється простір для інших предметів кухонного начиння. Ніжки силіконові не ковзають по поверхні, і пристрій не з’їде раптово вниз.

Комплектація грилів

Залежно від вартості електрогриль змінюються і додаткові елементи до нього. Але існує стандартний набір, що входить в комплектацію кожної марки гриля.

Пластмасовий контейнер. У ньому збирається жир і соки продуктів, що виділяються в момент приготування їжі. Пластини з антипригарним покриттям. Їх можна поміщати в посудомийну машину. Ручка, що не нагрівається. Обпектися від неї неможливо.

Чому саме гриль Tefal?

У електрогрилях даного бренду є безліч переваг, що роблять цю побутову техніку фаворитом серед аналогів. А саме:

нержавіючий корпус через використання стали при виготовленні;

компактність;

містка смаження площа;

енергозбереження;

кілька робочих режимів;

набір розумних автоматичних програм.

Принцип роботи грилів

В експлуатації даний прилад дуже простий. Варто тільки відкрити кришку, покласти підготовлені продукти, закрити і поставити режим готування. Програма самостійно вибирає температуру і визначить час приготування. Налаштування гриля дозволяють виміряти товщину продукту. Підрум’янити можна і рибу, і м’ясо, і овочі. При цьому вони зберігають корисні якості, вітаміни і позбавляються від шкідливого жиру. Ребриста поверхня електрогриль створена для додання естетичної краси страв.

Вартість і придбання

Купити свч піч у Києві, як і іншу техніку, необхідну кухонну техніку можна онлайн. Широкий асортимент і гнучка цінова політика порадують.

Будь-яка техніка створена для поліпшення комфорту людини. Гриль теж входить в цей список домашніх помічників. Достаток товару робить його доступним для кожного поціновувача свого часу. Прості експлуатаційні якості є плюсом при виборі серед аналогічної продукції.