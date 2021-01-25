До Дня народження Володимира Зеленського активісти принесли під Офіс президента специфічний подарунок та побажали "займатись тим, до чого є хист".

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

У понеділок, 25 січня, президент святкує 43-річчя. Поки Офіс президента хизується тим, як Зеленського вітають дипломати та лідери держав, українці попри дощ влаштовують акції в столиці.

Вранці під ОПУ намагалися вручити главі держави у подарунок квитанції за комунальні послуги, зібрані з усієї України.

Пізніше під паркан Офісу принесли інсталяцію у вигляді музичного інструменту та ніг зі спущеними штанами.

“Хочемо побажати йому ніколи не займати чужого місця і займатись тим, до чого є хист. Пан Зеленський… Він записує чудові відосики, чудово грає на музичних інструментах, на роялі, я знаю, спеціаліст, великий майстер. Зараз складаються життєві обставини так, що він не може себе цьому повністю присвятити, бо він наче і президент. Пане Зеленський, будь ласка, займайтеся тим, що у вас добре виходить. З днем народження!” — сказали активісти, після чого запалили чорні фаєри, імітуючи пожежу.

У такий спосіб учасники акції нагадали про відомий виступ Зеленського 10-річної давнини. Йдеться про сценку із парною грою на роялі.