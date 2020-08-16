Такі дані представив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час щоденного брифінгу.
“Зараз у медичних закладах країни, відведених для прийому та лікування хворих на коронавірусну хворобу, вже готові близько 34 тисяч ліжок, 3,7 тисячі апаратів ШВЛ”, – сказав він.
За словами міністра, в лікарнях істотно наростили кількість ліжок з підведеним до них киснем. Зараз по країні їх кількість досягає 9,5 тисяч.
“Ми вважаємо, що цю кількість треба збільшувати”, – додав Максим Степанов.
- За минулу добу, 15 серпня, в Україні зафіксували 1637 випадків зараження COVID-19.