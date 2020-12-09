Україна отримає 640 мільйонів євро від Європейського інвестиційного банку для соціально-економічного розвитку східних областей, розвиток міського транспорту й модернізацію транспортної інфраструктури.

Відповідні кредитні угоди Уряд України та ЄІБ підписали 9 грудня, повідомляє пресслужба Кабінету Міністрів.

За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, ці кошти допоможуть Україні розвивати економіку та стале суспільство, зокрема у східних областях країни.

“Відновлені об’єкти інфраструктури на сході України, реконструкція та вдосконалення доріг у Луганській області, сталий громадський транспорт забезпечать економічні, екологічні та соціальні вигоди для громадян України на довгі роки”, – зазначив він.

Зокрема, підписані угоди передбачають:

340 млн євро для відновлення інфраструктури та покращення умови життя й ведення бізнесу у постраждалих від військового конфлікту регіонах на сході України.

Реалізація проєкту сприятиме відновленню економіки і розвитку регіонів шляхом відновлення та модернізації об’єктів інфраструктури, зокрема адміністративних будівель, шкіл, медичних центрів і лікарень, державних доріг і мостів, а також комунальних послуг, водопостачання та водовідведення на підконтрольних Україні територіях в Донецькій та Луганській областях.

Проєкт також буде реалізовано в Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях, а також на територіях міськрад інших областей, які приймають внутрішньо переміщених осіб.

200 млн євро для покращення якості та надійності громадського транспорту в майже 20 містах України.

Це допоможе модернізувати рухомий склад електричного громадського транспорту (трамваїв, тролейбусів, вагонів метро та електробусів), відновити та побудувати нову інфраструктуру громадського транспорту (трамвайні лінії, тролейбусні смуги, підстанції та депо).

На сьогодні реалізацію проєктів планується здійснювати у: Сєвєродонецьку, Вінниці, Ужгороді, Черкасах, Кременчузі, Білій Церкві, Мелітополі, Кам’янському, Хмельницькому, Тернополі, Кривому Розі, Дніпрі, Луцькі, Запоріжжі, Львові, Полтаві, Одесі, Чернівцях.

100 млн євро для модернізації 183 км автомобільних доріг у Луганській області.

Кошти будуть спрямовані на капітальний і поточний середній ремонти ділянок автошляхів: Чугуїв-Мілове, “Демино-Олександрівка”-Сватове-Лисичанськ-Луганськ, Танюшівка-Старобільськ-Бахмут.

Крім того, суттєві гранти від Європейського Союзу, що будуть надані у вигляді технічної допомоги, доповнять кредити ЄІБ та допоможуть у підготовці та управлінні проєктами.