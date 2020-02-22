На територію медичного центру в Нових Санжарах привезли пересувну станцію для високошвидкісного доступу до Інтернету, щоб евакуйовані громадяни могли спілкуватися з родичами.

Про це повідомили на офіційному сайті Полтавської ОДА.

У повідомленні зазначили, що якщо в звичайних умовах ці роботи займають кілька днів, то в “Нових Санжарах” 4G-Інтернет встановлять за добу.

“Стійка пропускна здатність 4G-мережі Vodafone дозволить забезпечити надійне високошвидкісне з’єднання. Мережа також дозволить проводити прямі трансляції. Характеристики мережі гарантують швидкість не нижче необхідного мінімуму в 6 Мбіт/с, чого з запасом вистачає для передачі відео в гарантовано високій якості, без перешкод і з мінімальною затримкою сигналу не більше 15 мс”, – повідомили на сайті ОДА.

Нагадаємо, 20 лютого евакуйовані з охопленого коронавірусом Уханя громадяни України та іноземці прибули до медичного закладу “Нові Санжари” в Полтавській області. Автобуси заїжджали в санаторій крізь клуби диму від покришок і під крики місцевих жителів. Мітингувальники поводилися агресивно і намагалися закидати автобуси камінням. У кількох автобусах розбили скло. Уздовж кожного автобуса вишикувалися ряди нацгвардійців, які супроводжували їх до воріт санаторію. Між протестувальниками в Нових Санжарах та правоохоронцями відбулися зіткнення.