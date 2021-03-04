Про це повідомив віцепрем’єр – міністр цифровий трансформації Михайло Федоров в інтерв’ю агентству “Інтерфакс-Україна”.

“Ми хочемо в цьому році, разом з Держспецзв’язком, поліпшити якість урядового зв’язку, замінити старі “жовті” телефонні термінали на сучасні, а також почати запуск захищеного урядового мобільного зв’язку: розробити смартфони з захищеною операційною системою. Це теж буде виконувати роль урядового зв’язку” , – сказав він.

Федоров зазначив, що перші такі смартфони в Україні з’являться вже в кінці цього року.

“Подібні рішення працюють в ряді країн, є кілька вендорів, які пропонують подібні рішення. У кожного бренду є свої кейси, які вони наводять як приклад”, – додав він.