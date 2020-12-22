Так, і в Києві вже зводять елітний клубний будинок. Це поняття добре знайоме європейцям, але в Україні поки такі будинки можна порахувати на пальцях. І вони значно поступаються нетривіальною Печерської новобудові.
Представники забудовника ЖК Signature люб’язно відповіли на 5 питань про новий проект в центрі столиці. Ось що вдалося почути.
Що таке “клубний будинок”
Це нерухомість закритого типу, апартаменти в якій рідко потрапляють у відкритий продаж. Щоб стати власником елітної житлоплощі, потрібно “довести” свою причетність до товариства людей, які будуть там жити. Вас попросять заповнити анкету і пройти “співбесіду” з представником забудовника.
“Такі зусилля виправдовуються якістю майбутнього життя в будинку”, – говорять в ЖК Signature.
Де знаходиться оазис Signature
У самому центрі столиці, на Печерську. Точніше – по вулиці Мечникова, 11. Всі поруч: історичний центр, ділові квартали, метро – підземка завжди виручає, коли Київ завмирає в пробках.
Хто може купити апартаменти в клубному будинку
Далеко не кожен. На сьогоднішній день це найдорожча елітна нерухомість Києва. Саме вартість житла стане вирішальним фактором формування закритого клубу мешканців, які можуть дозволити собі інвестувати значну суму в квартиру. Імовірно, що майбутніх сусідів зв’яжуть не тільки інтереси і життєві цінності, але і бізнес-проекти і партнерські відносини. І 100% ймовірність, що в квартирі над вами не поселять неблагополучних квартирантів.
Як охороняється комплекс
Жителі ЖК Signature можуть не сумніватися у власній безпеці. Повний комплект охоронних систем в житло йде “від забудовника”:
- персональна сигналізація в апартаментах;
- патрулювання території сек’юріті;
- цілодобове відеоспостереження по периметру;
- вхід в апартаменти за картками.
Чи передбачена особлива інфраструктура
Абсолютно. У розпорядженні мешканців різні активності по типу SPA, ресторану і дитячих кімнат.
Для шопінгу передбачені бутики і супермаркет.
Басейн, парковка, фітнес-центр – все це передбачено тільки для мешканців будинку і їх гостей.
І ніхто сторонній не може користуватися благами закритого житлового комплексу.