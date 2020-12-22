Жити в колі обраних, коли по сусідству люди зі схожими інтересами та фінансовими можливостями - чи реально це?

Так, і в Києві вже зводять елітний клубний будинок. Це поняття добре знайоме європейцям, але в Україні поки такі будинки можна порахувати на пальцях. І вони значно поступаються нетривіальною Печерської новобудові.

Представники забудовника ЖК Signature люб’язно відповіли на 5 питань про новий проект в центрі столиці. Ось що вдалося почути.

Що таке “клубний будинок”

Це нерухомість закритого типу, апартаменти в якій рідко потрапляють у відкритий продаж. Щоб стати власником елітної житлоплощі, потрібно “довести” свою причетність до товариства людей, які будуть там жити. Вас попросять заповнити анкету і пройти “співбесіду” з представником забудовника.

“Такі зусилля виправдовуються якістю майбутнього життя в будинку”, – говорять в ЖК Signature.

Де знаходиться оазис Signature

У самому центрі столиці, на Печерську. Точніше – по вулиці Мечникова, 11. Всі поруч: історичний центр, ділові квартали, метро – підземка завжди виручає, коли Київ завмирає в пробках.

Хто може купити апартаменти в клубному будинку

Далеко не кожен. На сьогоднішній день це найдорожча елітна нерухомість Києва. Саме вартість житла стане вирішальним фактором формування закритого клубу мешканців, які можуть дозволити собі інвестувати значну суму в квартиру. Імовірно, що майбутніх сусідів зв’яжуть не тільки інтереси і життєві цінності, але і бізнес-проекти і партнерські відносини. І 100% ймовірність, що в квартирі над вами не поселять неблагополучних квартирантів.

Як охороняється комплекс

Жителі ЖК Signature можуть не сумніватися у власній безпеці. Повний комплект охоронних систем в житло йде “від забудовника”:

персональна сигналізація в апартаментах;

патрулювання території сек’юріті;

цілодобове відеоспостереження по периметру;

вхід в апартаменти за картками.

Чи передбачена особлива інфраструктура

Абсолютно. У розпорядженні мешканців різні активності по типу SPA, ресторану і дитячих кімнат.

Для шопінгу передбачені бутики і супермаркет.

Басейн, парковка, фітнес-центр – все це передбачено тільки для мешканців будинку і їх гостей.

І ніхто сторонній не може користуватися благами закритого житлового комплексу.