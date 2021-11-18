Компанія Northrop Grumman разом з партнерами працюють над створенням морозостійкого електромобіля для пересування астронавтів на поверхні Місяця.

Про це повідомляє видання New Atlas.

Місячний автомобіль, що має назву Lunar Terrain Vehicle, буде удосконаленим, зокрема більш стійким до холоду, ніж його попередник – Lunar Rovers.

Lunar Terrain Vehicle зможе витримувати сильний холод місячної ночі, коли температура падатиме до -162 градусів Цельсія. Його буде створено в межах програми NASA “Artemis” з метою повернення людини на Місяць. Також відомо, що Lunar Terrain Vehicle буде набагато більшим, ніж у місіях “Аполлон” та матиме триваліший термін служби.

Під час трьох попередніх американських експедицій астронавти використовували три місячні автомобілі – Lunar Rovers, які залишили на Місяці. Ці авто двомісні та працюють на електричних батареях. Їх вага складає приблизно 260 кг, а пересуваються вони зі швидкістю до 18 кілометрів за годину.

Наразі технічні подробиці про Lunar Terrain Vehicle ще не опубліковано, адже він знаходиться в стадії концепту. Однак, стало відомо, що компанія Michelin створить безповітряні шини для коліс транспортного засобу.

Колишні астронавти Гаррісон Шмітт і Чарльз Дюк своєю чергою намірені поділитися досвідом водіння на Місяці, щоб допомогти створити покращений електромобіль.

За словами Стіва Креїна, представника компанії Northrop Grumman, спільними зусиллями однодумців планують створити абсолютно новий транспортний засіб. Це допоможе покращити вивчення поверхні Місяця. Стів Креїн додав, що надалі цю технологію можна буде застосувати й на Марсі.