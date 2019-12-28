Для того щоб беркутівців, підозрюваних у розстрілі учасників Майдану, включили в списку на обмін «всіх на всіх», суд повинен зняти з них запобіжний захід.

Про це йдеться в матеріалі #Букв “Розстріл Майдану: як за півроку до вироку справу розвалюють для обміну з Путіним”.

Перші новини про те, що колишніх беркутівців можуть обміняти на українських громадян, утримуваних сепаратистами в підвалах ОРДЛО, з’явилися два тижні тому. Йшлося нібито навіть про те, що прізвища обвинувачених в масових розстрілах є в затверджених списках на обмін.

Обміняти беркутівців не дозволяє незавершений суд.

“Згідно з українськими законами, ми можемо віддати обвинувачених у злочині лише після того, як вони отримають вирок. Після цього їх може помилувати президент і включити в групу обміну … Але зі справою про розстріли на Інститутській є нюанс: вирок до Нового року винести фізично неможливо. Тому існує інший шлях, більш сумнівний: з підозрюваних знімають запобіжний захід і вони, як вільні люди, можуть перетнути кордон країни. Чи будуть вони в подальшому приходити до суду – питання риторичне”, – пояснюється в статті.

Станом на 27 грудня троє колишніх беркутівців сидять в СІЗО – Зінченко, Аброськін і Янішевський. Їх колега Тамтура з жовтня цього року під нічним домашнім арештом (тобто він повинен бути вдома не пізніше 22:00). А Маринченко з 19 грудня, коли всім обвинуваченим продовжували дію запобіжних заходів – під цілодобовим домашнім арештом і не має права виїжджати за межі житла, де він прописаний.

“За інформацією наших джерел, ще на початку цього тижня керівництво Генпрокуратури хотіло змінити запобіжний захід всім п’ятьом”, – зазначено в матеріалі.

Щоб змінити запобіжний захід, прокурорам потрібно було подати відповідне клопотання, але вони не зробили цього, заявивши, що “жодних підстав для зміни запобіжного заходу не існує”.

Тому оскаржити продовження дії запобіжного заходу можна тільки за допомогою апеляційного суду.

“Якщо ж колишніх силовиків таки обміняють, поки неясно, як це позначиться на справі про розстріли на Інститутській, яка фактично знаходиться на фінішній прямій. Адвокати екс-силовиків на ці питання не відповідають і просять не “поширювати домисли”. Так само поки мовчать і прокурори”, – підсумував автор.