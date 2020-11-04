Якщо кандидат у президенти США Джо Байден збереже свою перевагу в Неваді та Мічигані, число голосів його виборників становитиме 270.

#Букви розповідають, що потрібно кандидатам, аби здобути перемогу.

Станом на 20 годину за Києвом Байден має підтримку 237 виборників, Трамп – 214 виборників.

Лідер президентських перегонів невідомий у 6 штатах – Неваді, Аризоні, Мічигані, Пенсильванії, Джорджії, Північній Кароліні.

Байден з незначним відривом лідирує в штатах Мічиган і Невада, перемоги в яких буде достатньо для перемоги на виборах в цілому. Саме 23 голоси не вистачає Байдену для перемоги у виборах. Якщо Трамп переможе у всіх штатах, де зараз лідирує, то загальної кількості голосів виборників все одно не вистачить для перемоги.

Стосовно Джорджії, Північної Кароліни, Невади та Аризони, перевага у цих штатах могла б бути своєрідною подушкою безпеки для Байдена, якщо він програє Пенсильванію.

Для Трампа перемога у Пенсильванії є значно важливішою — якщо Мічиган не стане на його бік, у нього не буде інших шансів на перемогу.