Станом на сьогодні відкритими для подорожей українців в умовах пандемії коронавірусу COVID-19 є 52 країни.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Так, з початку вересня в список додалися 4 країни – Йорданія, Колумбія, Нігерія і Гана.

“Країни, відносно відкриті для подорожей українців. Хоча туристичний сезон завершився, але можливості подорожувати ніхто не скасовував. Станом на зараз таких країн 52. З попереднього брифінгу, 3 вересня, додалися ще 4 країни. Не найпопулярніші, але комусь може знадобитися туди поїхати. Це Йорданія, Колумбія, Нігерія і Гана”, – зазначив Кулеба.

Список ще 48 країн, в які можуть їздити українці:

Бразилія, Домініканська Республіка, Болгарія, Словенія, Мальдіви, Північна Македонія, Сербія, Албанія, Чорногорія, Хорватія, США, Велика Британія, Туреччина, Єгипет, Білорусь, Багамські острови, ОАЕ, Демократична Республіка Конго, Казахстан, Судан, Сьєрра-Леоне, Руанда, Афганістан, Антигуа і Барбуда, Буркіна-Фасо, Бурунді, Вірменія, Еквадор, Ефіопія, Замбія, Ірак, Іран, Ірландія, Камбоджа, Кенія, Коморські острови, Ліван, Мексика, Пакистан, Південна Корея, Пуерто-Ріко, Сент-Люсія, Сомалі, Ямайка, Чад, Того, Танзанія, Південний Судан.

В’їзд у зазначені країни можливий або без будь-яких умов, або ж при виконанні певних вимог.

У МЗС радять українцям перед поїздкою вивчити правила перетину кордону тієї чи іншої країни. Це можна зробити на інтерактивній карті українського МЗС tripadvisor.mfa.gov.ua.