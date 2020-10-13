Станом на 13 жовтня відкритими для подорожей українців в умовах пандемії коронавірусу COVID-19 є вже 58 країн.

Про це розповів сьогодні на брифінгу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

В оновлений список додалися ще 6 країн: Бахрейн, Перу, Пакистан, Уганда, Центрально-Африканська Республіка, а також Сан-Томе і Прінсіпі.

“Станом на 13 жовтня таких країн 58. Гарна новина – до списку додалися 6 країн. Нейтральна новина, що ці країни не дуже популярні серед українських туристів”, – зазначив Кулеба.

Крім зазначених 6 держав, у список також входять:

Бразилія, Домініканська Республіка, Болгарія, Словенія, Мальдіви, Північна Македонія, Сербія, Албанія, Чорногорія, Хорватія, США, Велика Британія, Туреччина, Єгипет, Білорусь, Багамські острови, ОАЕ, Демократична Республіка Конго, Казахстан, Судан, Сьєрра-Леоне, Руанда, Афганістан, Антигуа і Барбуда, Буркіна-Фасо, Бурунді, Вірменія, Еквадор, Ефіопія, Замбія, Ірак, Іран, Ірландія, Камбоджа, Кенія, Коморські острови, Ліван, Мексика, Пакистан, Південна Корея, Пуерто-Ріко, Сент-Люсія, Сомалі, Ямайка, Чад, Того, Танзанія, Південний Судан, Йорданія, Колумбія, Нігерія і Гана.

В’їзд в зазначені країни можливий або без будь-яких умов, або ж при виконанні певних вимог.

У МЗС радять українцям перед поїздкою вивчити правила перетину кордону тієї чи іншої країни. Це можна зробити на інтерактивній карті українського МЗС tripadvisor.mfa.gov.ua.

(На відео – з 6:00)