Підписання договору про транзит російського газу в ЄС через територію України може зайняти не менше ніж місяць.

Про це в ефірі “Радіо НВ” повідомив голова НАК “Нафтогаз України” Андрій Коболєв.

За словами Коболєва, до Нового року договір про транзит газу, найімовірніше, підписаний не буде.

“До Нового року для того, щоб підписати повноцінну транзитну угоду, дійсно, часу вкрай мало”, — сказав він.

Також він зазначив, що в разі, якщо типовий договір про транзит газу буде змінюватися, його погодження займе не менш як місяць.

“Якщо буде прийнято рішення міняти стандартний типовий договір на транспортування газу, який погоджує український регулятор, для цих цілей точно потрібен як мінімум місяць. Це просто технічне обмеження таке є”, — додав він.

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