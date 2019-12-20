Про це в ефірі “Радіо НВ” повідомив голова НАК “Нафтогаз України” Андрій Коболєв.
За словами Коболєва, до Нового року договір про транзит газу, найімовірніше, підписаний не буде.
“До Нового року для того, щоб підписати повноцінну транзитну угоду, дійсно, часу вкрай мало”, — сказав він.
Також він зазначив, що в разі, якщо типовий договір про транзит газу буде змінюватися, його погодження займе не менш як місяць.
“Якщо буде прийнято рішення міняти стандартний типовий договір на транспортування газу, який погоджує український регулятор, для цих цілей точно потрібен як мінімум місяць. Це просто технічне обмеження таке є”, — додав він.
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- На більш ніж 7-годинних переговорах 19 грудня Україна та Росія досягли попередньої угоди про новий контракт на транзит російського газу через територію України.
- Під час газових переговорів між російською і українською сторонами в рамках “нормандського саміту” 9 грудня в Парижі була досягнута тільки домовленість “продовжувати домовлятися”.
При цьому президент України Володимир Зеленський заявив, що за підсумками зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним може з більшою ймовірністю говорити про підписання контракті на транзит газу на термін до 10 років.