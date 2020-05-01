Заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що президент Володимир Зеленський зустрічав літак "Мрія" з товарами для "Епіцентру" для реклами.

Про це він сказав в інтерв’ю виданню Liga.net.

Так на питання, чому комерційний рейс, в якому держава не брала жодної участі, їздив зустрічати президент з цілої делегацією, Тимошенко відповів:

“Це реклама нашої “Мрії”. Ми їхали зустрічати найбільший літак у світі, і цей літак український”.

Заступник голови ОПУ також додав, що Зеленський приїхав зустрічати вантаж, тому що “президент вважав за необхідне зустріти “Мрію”, яка не літала більше двох років”.

“Нам повідомили, що везуть і гуманітарку, і комерцію. Ми вважали за необхідне зустріти “Мрію”, тому що вона давно не літала, це гордість нашого авіабудування, і не везла щось секретне. Ми як ОП в цьому літаку не брали участь. Там не було вантажу, який ми централізовано закуповували”, – зазначив Тимошенко.

Напередодні в Мережі був оприлюднений лист на бланку нардепа і співвласника “Епіцентру” Олександра Гереги, адресований мерові Києва Віталію Кличку. У листі пропонувалося закупити захисні засоби, які були доставлені в Україну літаком “Мрія”, в торговельній мережі нардепа. Кличко підтвердив, що лист Гереги надійшов до КМДА.

Літак із вантажем з Китаю особисто зустрічав президент Володимир Зеленський. Як виявилося, “Мрія” доставила вантаж для торгових центрів “Епіцентр”.