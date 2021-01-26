Зазначений факт вдалося зафіксувати кореспонденту #Букв.
У цьому застосунку “слуги народу” розбиті по групах (наприклад “група Кравчук”).
Крім того, в застосунку є можливість проводити опитування щодо намірів нардепів підтримати певні законопроєкти (пропонуються варіанти відповіді “за”, “проти”, “утримуюся”).
Наприклад, сьогодні, нардепів, серед іншого, опитували щодо законопроєкту №4142 про систему громадського контролю.
Також вказана результативність законодавчої роботи “слуг”: складено своєрідний рейтинг.
- До Верховної Ради України зараз могли б пройти сім партій. При цьому рейтинг пропрезидентської політсили “Слуга народу” становить трохи більше як 11%. Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) у січні 2021 року.