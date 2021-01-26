У фракції "Слуги народу" з’явився мобільний застосунок, в якому для народних депутатів влаштовують опитування щодо підтримки тих чи інших законопроєктів.

Зазначений факт вдалося зафіксувати кореспонденту #Букв.

У цьому застосунку “слуги народу” розбиті по групах (наприклад “група Кравчук”).

Крім того, в застосунку є можливість проводити опитування щодо намірів нардепів підтримати певні законопроєкти (пропонуються варіанти відповіді “за”, “проти”, “утримуюся”).

Наприклад, сьогодні, нардепів, серед іншого, опитували щодо законопроєкту №4142 про систему громадського контролю.

Також вказана результативність законодавчої роботи “слуг”: складено своєрідний рейтинг.