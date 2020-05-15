З понеділка, 18 травня, для стабілізації трафіку до Києва обмежать в’їзд великогабаритного та великовантажного транспорту.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу мер столиці Віталій Кличко.

“Оскільки в місті складна транспортна ситуація, ми посилюємо контроль за в’їздом в столицю вантажного транспорту. З понеділка, 18 травня, в’їзд великогабаритного та великовантажного транспорту в місто буде обмежений. Нагадаю, ми запроваджували такі заходи, але контроль за ними недостатній. Я звернувся до поліції посилити цю роботу”, – сказав він.

Кличко зазначив, що обмеження діятимуть вранці – з 7:00 до 10:00 та ввечері – з 17:00 до 20:00.

“Це необхідно для стабілізації трафіку в місті під час пікового навантаження. Обмеження будуть діяти до повного відновлення роботи пасажирського транспорту, коли на дорогах міста стане менше приватного транспорту”, – пояснив він.