З метою реалізації дорожньої частини урядової програми "Велике будівництво" в "Укравтодор" для будівництва доріг працевлаштували 7729 осіб.

Працевлаштування проходило з 1 травня в рамках спеціального проекту “Дороги та робота”.

Наразі все ще триває прийом працівників дорожніх і суміжних спеціальностей. Відкрито 1 415 вакансій.

“Дороги змінюють якість життя людей. Дороги зшивають країну. Дороги розвивають суміжні галузі. Дороги створюють робочі місця”, – сказано в повідомленні.

Можливо, було працевлаштовано більше людей, оскільки наведені дані стосуються лише 15 компаній, які беруть участь в проекті.

Раніше в “Укравтодорі” заявляли, що планують найняти близько 150 тисяч українців, які будуть працювати для реалізації дорожньої частини програми “Велике будівництво”.