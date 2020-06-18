Працевлаштування проходило з 1 травня в рамках спеціального проекту “Дороги та робота”.
Наразі все ще триває прийом працівників дорожніх і суміжних спеціальностей. Відкрито 1 415 вакансій.
“Дороги змінюють якість життя людей. Дороги зшивають країну. Дороги розвивають суміжні галузі. Дороги створюють робочі місця”, – сказано в повідомленні.
Можливо, було працевлаштовано більше людей, оскільки наведені дані стосуються лише 15 компаній, які беруть участь в проекті.
Раніше в “Укравтодорі” заявляли, що планують найняти близько 150 тисяч українців, які будуть працювати для реалізації дорожньої частини програми “Велике будівництво”.
- Президент України Володимир Зеленський анонсував, що з 1 березня стартує проект “великого будівництва” доріг на території країни.