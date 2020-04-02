Про це повідомив мер міста Борис Філатов на своїй сторінці в Facebook.

“Для тих, кому не доходить. Ми готуємося до гіршого. На території міських кладовищ викопано не 400, а вже 600 могил під можливе поховання померлих від коронавірусу. Для зберігання тіл закуплено тисячу щільних пластикових мішків”, – розповів він.

Філатов також заявив, що найближчим часом буде заборонено проведення розтину померлих з підтвердженим Covid-19 або з підозрою.

“Видача тіл з моргів померлих буде проводитися в закритих трунах, тіла в герметичних мішках і піддані дезінфекції. На похоронах не можна бути присутнім більш ніж по одній особі на території на 10 квадратних метрів”, – додав він.

Мер Дніпра також розповів про підготовку лікарень до епідемії Covid-19, закупівлю ліків і апаратів ШВЛ, соцдопомогу літнім людям і малозабезпеченим, боротьбу з “наливайками” в місті, спецперепустки та відповідальність за порушення карантину.

“Парки, сквери, пляжі, зелені зони, а також дитячі майданчики закриті для відвідування. Ці території патрулюватиме поліція і Національна гвардія. Порушникам правил карантину загрожує штраф від 17 тис. грн. Почуйте мене: не можна гуляти по парках, кататися на гойдалках, взагалі виходити з дому без крайньої потреби. Без перебільшень — це питання життя і смерті. Тільки дотримуючись правил карантину, можна уникнути масового зараження і не допустити перевантаження системи охорони здоров’я тисячами хворих”, – зазначив Філатов.

Він також додав, що напередодні Великодня мерія веде переговори зі священнослужителями про доставку парафіянам вже освячених атрибутів пасхального кошика.

За словами мера, місто готове викупити частину з них, і своїми силами розвезти все, що потрібно.