Про це він сказав в ефірі програми “Право на владу” на телеканалі “1 + 1”.
З вечора 27 лютого вертоліт вже знаходиться на чергуванні. Раніше екіпаж цього вертольоту працював в Конго під час епідемії Ебола.
“Ми технічно готові значною мірою реагувати. Зокрема, один вертоліт став на чергування з сьогоднішнього вечора. Це спеціальний вертоліт Мі-8, обладнаний для транспортування інфекційних хворих. Є екіпаж, і, відповідно, медперсонал. Ці люди працювали в Конго під час епідемії Ебола, виконували роботи по евакуації хворих і рятувальні операції”, – заявив Аваков.
За один раз вертоліт може транспортувати по 4 – 6 хворих.
Також він пояснив, що це спеціальний вертоліт, евакуація на якому можлива на 1200 кілометрів.
Цей вертоліт обладнаний спеціальними системами знезараження і очищення.
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