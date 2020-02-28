Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив про те, що осіб з підозрою на зараження коронавірусом будуть доставляти в медустанови спеціальним вертольотом Мі-8, який вже заступив на цілодобове чергування в ДСНС.

Про це він сказав в ефірі програми “Право на владу” на телеканалі “1 + 1”.

З вечора 27 лютого вертоліт вже знаходиться на чергуванні. Раніше екіпаж цього вертольоту працював в Конго під час епідемії Ебола.

“Ми технічно готові значною мірою реагувати. Зокрема, один вертоліт став на чергування з сьогоднішнього вечора. Це спеціальний вертоліт Мі-8, обладнаний для транспортування інфекційних хворих. Є екіпаж, і, відповідно, медперсонал. Ці люди працювали в Конго під час епідемії Ебола, виконували роботи по евакуації хворих і рятувальні операції”, – заявив Аваков.

За один раз вертоліт може транспортувати по 4 – 6 хворих.

Також він пояснив, що це спеціальний вертоліт, евакуація на якому можлива на 1200 кілометрів.

Цей вертоліт обладнаний спеціальними системами знезараження і очищення.