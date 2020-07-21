Ще 13 країн відкрили свої кордони для в'їзду громадян України в умовах пандемії коронавірусу в світі.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

“Минулого тижня я оголошував список з 26 країн, відкритих або відносно відкритих для подорожей українців. Станом на зараз таких країн вже 39… Відтак, за тиждень додалися 13 країн”, – зазначив він.

Так, кордони для українців відкрили: Болгарія, Словенія, Об’єднані Арабські Емірати, Ірландія, Мальдіви, Антигуа і Барбуда, Еквадор, Ямайка, Камбоджа, Коморські острови, Пакистан, Пуерто-Ріко, Сент-Люсія.

“Не в кожному випадку йдеться про абсолютно вільний в’їзд. Потрібно дотримуватися певних правил, керуватися рішеннями органів влади цих країн”, – заявив Кулеба.

Він закликав перед подорожжю уважно перевіряти інформацію про умови в’їзду, яка розміщена на ресурсі МЗС України – tripadvisor.mfa.gov.ua.