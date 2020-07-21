Про це повідомив сьогодні на брифінгу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
“Минулого тижня я оголошував список з 26 країн, відкритих або відносно відкритих для подорожей українців. Станом на зараз таких країн вже 39… Відтак, за тиждень додалися 13 країн”, – зазначив він.
Так, кордони для українців відкрили: Болгарія, Словенія, Об’єднані Арабські Емірати, Ірландія, Мальдіви, Антигуа і Барбуда, Еквадор, Ямайка, Камбоджа, Коморські острови, Пакистан, Пуерто-Ріко, Сент-Люсія.
“Не в кожному випадку йдеться про абсолютно вільний в’їзд. Потрібно дотримуватися певних правил, керуватися рішеннями органів влади цих країн”, – заявив Кулеба.
Він закликав перед подорожжю уважно перевіряти інформацію про умови в’їзду, яка розміщена на ресурсі МЗС України – tripadvisor.mfa.gov.ua.
- Станом на 7 липня громадяни України могли в’їхати в 23 країни. Це: Туреччина, Сербія, Албанія, Північна Македонія, Чорногорія, Білорусь, Велика Британія, США, Мексика, Єгипет, Туніс, Республіка Корея, Ірак, Іран, Афганістан, Південний Судан, Ефіопія, Сомалі, Кенія, Замбія, Танзанія, Бурунді, Сейшельські острова.
- Станом на 14 липня в список країн, в які українці можуть в’їжджати в умовах коронавірусу, додалися Багамські острови і Ліван.
- Незважаючи на загальну заборону громадянам України відвідувати країни Шенгенської зони через пандемію коронавірусу COVID-19, є 8 категорій громадян, які можуть в’їжджати до Європейського Союзу.