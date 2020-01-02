Про це розповіла в інтерв’ю #Буквам засновниця нейромаркетингового агентства Neuro-knowledge Катерина Ільченко.

“З того, що я бачу, із суспільства, із спілкування з респондентами, в Україні зараз дуже важливим є питання: “хто ми?”, “які ми?”. У нас дуже важливим є питання національної ідентичності, тому що не для всіх і не на всіх рівнях воно закрите. Тобто, у нас немає добре прописаного національного скрипта. Він добре прописаний для Західної України. Він слабко прописаний для центральної і майже не прописаний для Східної і Південної України”, – зазначила вона.

Нейромаркетолог уточнила, що така ситуація виникла внаслідок того, що Україна тривалий час не мала незалежності, а українська національна ідея суперечила російському “імперському скрипту”.

“Україна була колонією. Який нам скрипт прописали? Що Росія – старший брат. Ви чули таке? А як вона може бути старшим братом, якщо Київ – мати міст руських. Що відбувалося в 19-му столітті? Чому Шевченко у в’язниці сидів? Українській національній ідеї не давали розвиватися. Вона суперечила імперському скрипту”, – наголосила Ільченко.

Вона також висловила думку, що українську національну ідею не почали розвивати вчасно.

“Чомусь її не почали вчасно розвивати. Наші герої – дуже суперечливі. Для когось одна особистість є героєм, а для когось антигероєм. Такого не буває, якщо прописаний національний скрипт. Всі знають, припустимо, у Франції, що Наполеон – це такий, а Робесп’єр – це такий. Немає такого, що половина Франції вважає Наполеона хорошим, а Робесп’єра поганим або навпаки… Зараз дуже великий запит на українську історію, на те, що відбувається, на усвідомлення себе… Хто ми? Звідки ми? Як ми стали такими – це зараз найважливіші питання, на це є величезний запит“, – пояснила Ільченко.

“Мені взагалі здається, що у нас багато проблем в Україні викликані провалом гуманітарної політики… Тому що для того, щоб об’єднати велику кількість людей, потрібна ідея, й ідея повинна бути правильною. На чому ви збираєтеся об’єднувати людей? На тому, що ковбаса раніше була по 2,20?”, – додала вона.