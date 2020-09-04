На сьогодні відкритими для українців в умовах пандемії коронавірусу COVID-19 є 48 країн.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Так, свої кордони для українців відкрили ще три країни: Бразилія, Домініканська Республіка і Демократична Республіка Конго.

“Станом на 3 вересня відкритими і відносно відкритими є 48 країн, куди можуть поїхати наші співгромадяни. Три країни додалися до цього списку в порівнянні з минулим тижнем. За останній час додалися Бразилія, Домініканська республіка та Демократична Республіка Конго. Конго – не найбільш популярна точка для українців, а ось Бразилія і Домініканська Республіка – це досить цікаво”, – зазначив Кулеба

Він також подякував уряду Болгарії, який продовжив допуск у країну громадян України без необхідності надавати результати ПЛР-тестів (на період з 1 по 30 вересня).

У міністерстві рекомендують українцям перед поїздкою вивчити правила перетину кордону тієї чи іншої країни. Це можна зробити на інтерактивній карті українського МЗС tripadvisor.mfa.gov.ua.

Список 48 країн, в які можуть їздити українці:

Бразилія, Домініканська Республіка, Болгарія, Словенія, Мальдіви, Північна Македонія, Сербія, Албанія, Чорногорія, Хорватія, США, Велика Британія, Туреччина, Єгипет, Білорусь, Багамські острови, ОАЕ, Демократична Республіка Конго, Казахстан, Судан, Сьєрра-Леоне, Руанда, Афганістан, Антигуа і Барбуда, Буркіна-Фасо, Бурунді, Вірменія, Еквадор, Ефіопія, Замбія, Ірак, Іран, Ірландія, Камбоджа, Кенія, Коморські острови, Ліван, Мексика, Пакистан, Південна Корея, Пуерто-Ріко, Сент-Люсія, Сомалі, Ямайка, Чад, Того, Танзанія, Південний Судан.

В’їзд у зазначені країни можливий або без будь-яких умов, або ж при виконанні певних вимог.