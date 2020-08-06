Про це повідомив сьогодні на брифінгу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

“За цей тиждень змін не відбулося. Так само є 38 країн, які пускають українців або без умов, або з умовою дотримання певних правил”, – зазначив він.

Так, громадяни України можуть в’їхати в наступні країни: Туреччина, Сербія, Албанія, Північна Македонія, Чорногорія, Хорватія, Білорусь, Великобританія, США, Мексика, Єгипет, Туніс, Республіка Корея, Ірак, Іран, Афганістан, Південний Судан, Ефіопія, Сомалі, Кенія, Замбія, Танзанія, Бурунді, Багамські острови, Ліван, Болгарія, Словенія, Об’єднані Арабські Емірати, Ірландія, Мальдіви, Антигуа і Барбуда, Еквадор, Ямайка, Камбоджа, Коморські острови, Пакистан, Пуерто-Ріко, Сент-Люсія.

Раніше були відкриті 39 країн, але Сейшельські острови нещодавно закрили кордони для українських туристів через епідеміологічну ситуацію.

У міністерстві рекомендують українцям перед поїздкою вивчити правила перетину кордону тієї чи іншої країни. Це можна зробити на інтерактивній карті українського МЗС tripadvisor.mfa.gov.ua або на сайтах МЗС інших країн.

(На відео – з 8:30)