Румунія змінила вимоги до туристів, які прибувають з країн з високим рівнем зараження коронавірусом. Серед них є Україна.

Про це поінформував міністр охорони здоров’я Румунії Нелу Татару, повідомляє Mediafax.

Українці, які приїжджають до Румунії, повинні мати результат ПЛР-тесту на коронавірус, якому не більше 48 годин. Також обов’язкова умова – проходження 14-денного карантину.

Щоб приїхати в країну менш ніж на три дні – достатньо негативного ПЛР-тесту.

Якщо ж українець приїжджає на більш тривалий термін – зобов’язаний пройти 14-денний карантин, незалежно від того, який результат ПЛР-тесту. Після тижня карантину, на восьмий день, можна здати тест повторно, і, якщо результат буде негативний – завершити карантин достроково, на 10-й день.

Нові правила почнуть діяти в середу, 7 жовтня.

Крім України, в списку більше 50 країн. Аналогічні правила стосуються мандрівників з США, Франції, Великобританії, Іспанії, Молдови, Угорщини, Грузії і так далі.