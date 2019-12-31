Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об’єднаних сил (ООС).

За словами диригента оркестру капітана Віктора СУМР, кожен виступ в окопах має тривати не більше двадцяти хвилин, оскільки невелику відстань до ворожих позицій не дозволяє музикантам довго перебувати на передовій і наражати на небезпеку тих, хто несе чергування.

Так, для військових музиканти виконали Jingle Bells, разом заспівали колядки.