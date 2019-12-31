Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об’єднаних сил (ООС).
За словами диригента оркестру капітана Віктора СУМР, кожен виступ в окопах має тривати не більше двадцяти хвилин, оскільки невелику відстань до ворожих позицій не дозволяє музикантам довго перебувати на передовій і наражати на небезпеку тих, хто несе чергування.
Так, для військових музиканти виконали Jingle Bells, разом заспівали колядки.
Над лінією фронту лунають звуки “Jingle Bells”. Відео.
Над лінією фронту лунають звуки “Jingle Bells”. Відео.
Опубліковано Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation Вівторок, 31 грудня 2019 р.
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