Для повернення в країну українців, які не змогли покинути Польщу через заходи, вжиті у зв'язку з поширенням коронавірусу COVID-19, запустять 4 спецпотяга.

Про це повідомив в Facebook посол України в Польщі Андрій Дещиця.

“До уваги громадян України в Польщі, які хочуть повернутися в Україну! ️Для Вас ми створили ще одну можливість: починаємо спеціальні залізничні рейси з Перемишля! 20 березня буде курсувати чотири спецпотяга “Укрзалізниці”, — написав він.

Поїздам будуть слідувати за маршрутом Перемишль-Київ через Львів. Розклад поїздів наступне (за місцевим часом):

Відправлення з Перемишля о 10:18, прибуття до Києва о 21:33

Відправлення з Перемишля о 13:10, прибуття до Києва о 23:08 (Intercity)

Відправлення з Перемишля о 15:45, прибуття до Києва о 23:53 (Intercity)

Відправлення з Перемишля о 18:59, прибуття до Києва о 6:46 21 березня

Продаж квитків буде здійснюватися на сайті “Укрзалізниці”. Орієнтовна вартість квитків від 700 гривень (2 клас) до 1000 гривень (1 клас).