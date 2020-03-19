Про це повідомив в Facebook посол України в Польщі Андрій Дещиця.
“До уваги громадян України в Польщі, які хочуть повернутися в Україну! ️Для Вас ми створили ще одну можливість: починаємо спеціальні залізничні рейси з Перемишля! 20 березня буде курсувати чотири спецпотяга “Укрзалізниці”, — написав він.
Поїздам будуть слідувати за маршрутом Перемишль-Київ через Львів. Розклад поїздів наступне (за місцевим часом):
- Відправлення з Перемишля о 10:18, прибуття до Києва о 21:33
- Відправлення з Перемишля о 13:10, прибуття до Києва о 23:08 (Intercity)
- Відправлення з Перемишля о 15:45, прибуття до Києва о 23:53 (Intercity)
- Відправлення з Перемишля о 18:59, прибуття до Києва о 6:46 21 березня
Продаж квитків буде здійснюватися на сайті “Укрзалізниці”. Орієнтовна вартість квитків від 700 гривень (2 клас) до 1000 гривень (1 клас).
- Раніше повідомлялося, авіакомпанія SkyUp Airlines оголосила про початок продажу квитків за пільговою ціною на нерегулярні рейси з 18 міст світу для повернення українців з-за кордону. Зокрема — в Варшаву.
- #Букви повідомляли, що вартість квитків на цей рейс в п’ять разів вища за ту, що була на карантину.