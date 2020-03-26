Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій у Telegram.
Зазначається, що перевезення будуть здійснювати авіакомпанії МАУ та SkyUp.
“На 27 березня плануємо рейси з Казахстану (Алмати), Польщі (Варшава), Ізраїлю (Тель-Авів), Австрії (Відень), Литви (Вільнюс), Катару (Доха), Франції (Парижу), Німеччини (Франкфурт). Всі рейси приймаються в карантинному терміналі В, де працюють епідеміологи. Пасажири проходять експрес-тести на COVID-19, всіх попереджують про необхідну самоізоляцію на 14 днів”, – зазначив Криклій.
Раніше Зеленський заявив, що найближчим часом до України будуть евакуйовані близько 8 тисяч громадян із різних країн. Для цього заплановано 42 авіарейси.
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