Командування Медичних сил Збройних сил України підозрюється у закупівлі за бюджетні кошти апаратів штучної вентиляції легенів, які не можуть використовуватися за прямим призначенням.

Про це повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.

За версією слідства. у травні 2020 року Командування Медичних сил Збройних сил України закупило апарати штучної вентиляції легенів на загальну суму 11 млн грн. Однак використані вони бути не можуть.

“Їхня комплектація та технічні характеристики не відповідають медико-технічним вимогам тендерної документації, що унеможливлює використання закуплених медичних виробів за прямим призначенням”, — заявили в ДБР.

16 лютого слідчими ДБР провели обшуки за місцем роботи та мешкання посадових осіб, що можуть бути то цього причетні. Наразі проводяться необхідні слідчі та процесуальні дії, триває досудове розслідування. У фігурантів вилучили гаджети та документи.

В системі закупівель Prozorro міститься інформація про три завершених тендери Міноборони для придбання апаратів ШВЛ на суми 21,1 млн, 10 млн та 11 млн гривень. Останній було проведено у травні.

На цю суму змогли придбати 10 ШВЛ моделі S1400.

Договір про постачання ШВЛ Міноборони уклало з ТОВ “МЕД ЕКСІМ”. Ця фірма, згідно з інформацією з відкритих реєстрів, фігурує у судовому реєстрі майже 3 десятки разів.

Останнім документом, у якому фігурує компанія, є ухвала Господарського суду від 21 січня 2021 року, якою судді повернули Міністерству оборони позивну заяву проти цією компанії задля усунення недоліків.

У цій позивній заяві Міноборони стверджує про неналежне виконання умов договору про постачання 10 ШВЛ за 11 млн гривень.