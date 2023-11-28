“Детектор медіа” та Інститут масової інформації заявляють про тиск і перешкоджання журналістській діяльності у зв’язку з організованою кампанією фейків і чорнухи, яку розгорнула проти двох організацій група анонімних телеграм-каналів.

Кампанія очорнення ДМ та ІМІ розпочалася з допису одного з фігурантів викривального дослідження Інституту масової інформації – анонімного телеграм-каналу “Батальйон “Монако” (більш як 1 млн підписників) і розійшлась іншими анонімними телеграм-каналами, серед яких “Доброго вечора, ми з України” (більш ніж 0,5 млн), “Джокер” (160 тис.), а також її активно поширювала “Труха” (понад 2,5 млн підписників) і її регіональна мережа телеграм-каналів.

Указані телеграм-канали поширюють фейк про те, що начебто ДМ “платить рублями” російським сервісам і “спонсорує війну”. Разом з тим чомусь використовують скриншот дослідження ІМІ про фейки та маніпуляції анонімних телеграм-каналів і помийок, що заробляють джинсою, рекламою азартних ігор і маніпулюють чутливими темами, як-от загрозою російських обстрілів. Згодом канал “Батальйон “Монако” опублікував “опитування”, в якому пропонує аудиторії обрати спосіб розправи з ДМ та ІМІ, а деякі анонімні коментатори пропонують ліквідувати ці організації, спалити їхні офіси тощо. Водночас частина коментаторів стає на бік організацій та звинувачує телеграм-канал у наклепі.