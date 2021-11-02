Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

“Наказом генерал-лейтенанта Валерія Залужного призначений Радником Головнокомандувача Збройних Сил України. Дякую за довіру! Разом переможемо! Україна понад Усе!” – зазначив Ярош.

Він також опублікував спільне фото із Залужним та обкладинку посвідчення радника.

Зазначимо, що від квітня 2014 року Ярош брав участь у формуванні добровольчих загонів для боротьби з російською агресією на сході України.

15 липня він оголосив про створення на базі силового блоку “Правого сектора” Добровольчого українського корпусу — добровільного недержавного воєнізованого формування, метою якого є захист територіальної цілісності та незалежності України.

21 січня 2015 року у боях біля Донецька був поранений внаслідок обстрілу з РЗСО “Град” (осколковий відкритий перелом нижньої третини плеча, легке поранення голови). Пізніше він переніс хірургічне втручання для відновлення ліктьового суглоба.