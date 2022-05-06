Про це повідомляє CNN.
На запитання, чи справді Путін перепросив через висловлювання очільника російського МЗС Сергія Лаврова, Пєсков відповів, що йому нічого додати до того, що вже було сказано у резюме.
Нагадаємо, Путін вибачився перед прем’єр-міністром Ізраїлю за висловлювання очільника російського МЗС Лаврова. Однак у російській заяві щодо дзвінка про це не згадано. Раніше Лавров заявив, що нібито в Адольфа Гітлера була єврейська кров, і “найбільші антисеміти є, як правило, євреї”.
- Також за кілька днів після цього російське міністерство звинуватило “ізраїльських найманців”, що вони воюють в Україні разом з “Азовом”. На заяву відомства РФ відповіли в Офісі Президента України.
- Зокрема дипломатичні “напади” Сергія Лаврова та очолюваного ним МЗС РФ на Ізраїль та заяви про “єврейську кров” Адольфа Гітлера вмотивували ізраїльський уряд ухвалити рішення про збільшення гуманітарної та військової допомоги Україні.
- Водночас через десять тижнів після початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну Ізраїль завершує етап свого нейтралітету у ставленні до цієї війни. На це вплинули антисемітські висловлювання міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова та очолюваного ним відомства загалом.