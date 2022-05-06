Про це повідомляє CNN.

На запитання, чи справді Путін перепросив через висловлювання очільника російського МЗС Сергія Лаврова, Пєсков відповів, що йому нічого додати до того, що вже було сказано у резюме.

Нагадаємо, Путін вибачився перед прем’єр-міністром Ізраїлю за висловлювання очільника російського МЗС Лаврова. Однак у російській заяві щодо дзвінка про це не згадано. Раніше Лавров заявив, що нібито в Адольфа Гітлера була єврейська кров, і “найбільші антисеміти є, як правило, євреї”.