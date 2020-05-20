Дмитро Гордон, який провів 4-годинний стрім з Ігорем Гіркіним та Наталією Поклонською, прийшов на пресконференцію до Володимира Зеленського.

Відповідне фото виклала журналіст НВ Христина Бердинських в Facebook.

Як відомо, сьогодні президент України Володимир Зеленський проведе пресконференцію щодо підсумків першого року свого президентства.

Спілкування з журналістами пройде в парковій частині Маріїнського палацу в Києві, але в зв’язку з карантином, кількість представників засобів масової інформації, які зможуть взяти участь у заході, буде обмежена.

Варто зазначити, що журналістів #Букв відмовилися акредитувати на підсумкову пресконференцію.

На пресконференцію президента Зеленського також не акредитували знімальні групи щонайменше двох каналів – UMN (skrypin. Ua) і “Настоящее время”, а також журналістів видань: “Український тиждень”, Delo.ua, “Бабель”, “Главком”, а також авторку проєкту “Соромно” Яніну Соколову.