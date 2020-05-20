Відповідне фото виклала журналіст НВ Христина Бердинських в Facebook.
Як відомо, сьогодні президент України Володимир Зеленський проведе пресконференцію щодо підсумків першого року свого президентства.
Спілкування з журналістами пройде в парковій частині Маріїнського палацу в Києві, але в зв’язку з карантином, кількість представників засобів масової інформації, які зможуть взяти участь у заході, буде обмежена.
Варто зазначити, що журналістів #Букв відмовилися акредитувати на підсумкову пресконференцію.
На пресконференцію президента Зеленського також не акредитували знімальні групи щонайменше двох каналів – UMN (skrypin. Ua) і “Настоящее время”, а також журналістів видань: “Український тиждень”, Delo.ua, “Бабель”, “Главком”, а також авторку проєкту “Соромно” Яніну Соколову.
- 18 травня, журналіст Дмитро Гордон провів інтерв’ю з полковником ФСБ, з одним з ватажків бойовиків “ДНР” в 2014 році, так званим міністром оборони “ДНР” Ігорем Гіркіним (Стрєлковим). Тижнем раніше Гордон записав інтерв’ю з “ексгенпрокуроркою” Криму, депутаткою Держдуми РФ Наталією Поклонською.
- Увечері 18 травня під офісом видання “Гордон” пройшли кілька акцій протесту через скандальні інтерв’ю Дмитра Гордона.
- Своєю чергою Гордон заявив, що інтерв’ю з Поклонською та Гіркіним були зняті їм за сприяння українських правоохоронців.
- Натомість в СБУ повідомили, що Гордон сам ініціював інтерв’ю з Поклонською та Гіркіним.
- Офіс генпрокурора вслід за СБУ відхрестився від інтерв’ю Гордона з Гіркіним