Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що з моменту Бухарестського саміту НАТО 2008 року Альянс не зробив нічого для вступу України.

Про це Кулеба заявив в інтерв’ю Anadolu.

“Ще в 2008 році Альянс у Бухаресті дуже чітко заявив, що Україна і Грузія стануть членами НАТО. І на тому ж саміті лідери доручили своїм міністрам закордонних справ розглянути питання про надання обом країнам планів дій щодо членства. З 2008 року, якщо ви запитаєте мене, що було зроблено НАТО для досягнення цього, для реалізації цього рішення, я відповім дуже чесно: нічого. З 2008 року НАТО не зробило жодного кроку для виконання цього рішення”, – сказав Кулеба.

Міністр також попросив НАТО дати Україні чіткий список реформ, необхідних для членства.

“Коли ми говоримо про реформи, це може бути нескінченна історія. Отже, моє запитання до НАТО: скільки саме реформ ви хочете? Дайте нам чіткий список. Тому що чим більше реформ ми проводимо, тим більше очікувань від вас”, – підсумував глава МЗС.