Про це Кулеба заявив в інтерв’ю Anadolu.
“Ще в 2008 році Альянс у Бухаресті дуже чітко заявив, що Україна і Грузія стануть членами НАТО. І на тому ж саміті лідери доручили своїм міністрам закордонних справ розглянути питання про надання обом країнам планів дій щодо членства. З 2008 року, якщо ви запитаєте мене, що було зроблено НАТО для досягнення цього, для реалізації цього рішення, я відповім дуже чесно: нічого. З 2008 року НАТО не зробило жодного кроку для виконання цього рішення”, – сказав Кулеба.
Міністр також попросив НАТО дати Україні чіткий список реформ, необхідних для членства.
“Коли ми говоримо про реформи, це може бути нескінченна історія. Отже, моє запитання до НАТО: скільки саме реформ ви хочете? Дайте нам чіткий список. Тому що чим більше реформ ми проводимо, тим більше очікувань від вас”, – підсумував глава МЗС.
- 7 червня відбулася друга розмова між Зеленським та Байденом. За підсумками розмови в ОПУ заявили, що Байден “підкреслив … важливість надання Українській державі Плану дій щодо членства в НАТО”. Білий дім заперечив: Байден так не говорив. Згодом Офіс Зеленського виправив повідомлення.