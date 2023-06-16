Віденський вищий регіональний суд 16 червня ухвалив рішення на користь українського бізнесмена з Буковини Дмитра Фірташа у справі щодо вимоги екстрадувати його до США за звинуваченням у корупції.

Джерело: derStandard.de

Фірташ підозрюється у наданні хабаря в розмірі 18,5 млн доларів індійським чиновникам для отримання дозволу на розробку родовищ титану в індійському штаті Андхра-Прадеш. Пізніше планували продавати цю титанову продукцію компанії Boeing, одному з найбільших виробників авіаційної техніки у світі.

У 2014 році Фірташа заарештували у Відні за запитом США, проте відпустили під заставу в 125 мільйонів євро.

Відтоді він оскаржував свою екстрадицію до США. Там йому загрожує до 50 років тюрми та конфіскація всіх активів.

16 березня 2022 року Земельний суд Відня відмовив Фірташу у повторному розгляді справи, але він подав апеляцію, яка виявилась успішною.

15 травня 2023 року Фірташ отримав підозру від Служби безпеки України та Бюро економічної безпеки. Слідство звинувачує його в створенні газової схеми, яка призвела до збитків у розмірі 18 млрд гривень для бюджету країни.

Фірташ заперечує всі звинувачення.